大西洋を航行していたクルーズ船で、呼吸器疾患や腎機能障害などを起こすハンタウイルスの集団感染の疑いがあり、これまでに3人が死亡しました。ハンタウイルスとはどのようなものなのでしょうか？専門家に聞きます。【写真を見る】クルーズ船で“集団感染”か「ハンタウイルス」とは専門家「日本国内で広がる可能性は低い」【ひるおび】「ハンタウイルス」集団感染かハンタウイルスの集団感染の疑いがあるのが、大西洋を航行し