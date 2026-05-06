猫がわざわざ『ダメなことをやる』3つの心理 猫は時々、詝今のはわざとでしょ詝と思える悪さをすることがあります。飼い主さんを困らせたいのでしょうか。それとももっと腹黒い悪意のようなものがあるのでしょうか。 結論から言うと、関係性が大きく拗れるような悪意はありません。ただこの行動には、猫ならではの理由や心境が隠れています。 理由によっては叱るだけでは不十分な場合があるので、