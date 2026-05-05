大型連休を利用してベトナム・オーストラリア両国を訪問した高市早苗首相。政権発足から半年が過ぎ、首脳会談でたびたび登場する「音楽」の話題や出張先でのスケジュールなど、徐々に「高市外交」のスタイルが見えてきた。ベトナムで発表した新たな外交方針の評価や課題もまじえ、訪問のウラ側を紹介する。■ベトナム・豪州でも流れた「あのアーティストの曲」5月2日にベトナムで行われた、高市首相とラム書記長兼国家主席との昼食