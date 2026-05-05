新卒の学生を支援する就職エージェントによる“オワハラ”が社会問題となっている。内定承諾の強要や金銭請求といったトラブルも発生しており、3月以降、複数の大学が実例を公開して注意喚起している。 厚生労働省によれば、オワハラとは「企業などが新規学校卒業者等の採用において、内定や内々定を行うことと引き換えに、学生の意思に反して他の企業などへの就職活動の終了を強要するようなハラスメント行為」と定義して