【パリ共同】フランスが植民地時代にアフリカから持ち去った美術品などの「至宝」を返還する動きが加速している。3月には歴史的な太鼓がコートジボワールに110年ぶりに帰還した。フランス国民議会（下院）は4月、略奪品の返還を促進する法案を可決。ペガール文化相は「歴史の新たなページを開く選択をした」と強調した。アフリカ諸国は近年「ブラック・ライブズ・マター（黒人の命も大事だ）」運動を背景に尊厳の回復を目指し