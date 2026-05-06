レアル・マドリードのエース、キリアン・ムバッペを巡り、異例の事態が起きている。『Tribal Football』が伝えている。ラ・リーガで首位バルセロナに勝ち点差を広げられ、優勝争いが厳しさを増す中、サポーターによる退団要求の署名運動が発生。開始から24時間足らずで14万人以上が賛同したとされる。今季は公式戦41試合で41ゴールを記録しているものの、ファンの不満は収まっていない。その矛先は得点力ではなく、ピッチ外での振