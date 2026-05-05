医師の判断により、突然の長期休養を発表したバナナマン日村勇紀。今、その妻でフリーアナウンサーの神田愛花にも変化が見られるとの指摘がXで広がっている。《神田愛花少し痩せたね そりゃ心配だよね…》《日村嫁痩せた？》こうした投稿が相次いでいるのだ。「5月4日、神田さんは大沢あかねさんがパーソナリティーを務めるラジオ『大沢あかね LUCKY 7』（ニッポン放送）に出演。日村さんについて語ることはありませんでしたが