卓球の世界選手権団体戦（６日、英ロンドン）で男子中国代表が８強入りを決めたが、自国メディアからは厳しい声が上がっている。決勝トーナメント２回戦で中国は３―１でルーマニアに勝利。エースの王楚欽が２勝を挙げる活躍を見せるも、中国メディア「志宣スポーツ」は不安要素を指摘している。この日は第１試合で梁靖崑がオビディウ・イオネスクに０―３で敗戦。「梁靖崑はこの試合で完全に調子を崩し、３ゲームすべてに敗