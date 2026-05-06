中国・湖南省の花火工場で起きた26人が死亡した爆発事故で、工場の運営会社は3か月前に安全管理違反で処分を受けていたことがわかりました。この事故はおととい、湖南省瀏陽市の花火工場で爆発があったもので、これまでに26人が死亡、61人がけがをしています。工場で働く男性「安全管理がしっかりしていれば問題は起きない」事故のあった工場で働く男性によりますと、おととしにもこの工場では爆発事故があり、女性1人が死亡したと