村上宗隆の“14本塁打＆28打点”はリーグ最多タイ【MLB】Wソックス 6ー0 エンゼルス（日本時間5日・アナハイム）ホワイトソックスの快進撃が止まらない。4日（日本時間5日）の敵地でのエンゼルス戦に6-0で大勝し、17勝18敗となり5割復帰へあと1勝。ア・リーグ中地区3位で首位に0.5差としている。原動力となっているのが、1年目の村上宗隆内野手だ。本塁打と打点はリーグトップタイとなっており、弱小と呼ばれていたチームの快進