あの「雪見だいふく」が、サクサクになる！ロッテは2026年5月11日、『雪見だいふく チョコサクサク』を全国で販売開始する。もちもちの食感で愛される定番の雪見だいふくだが、そのバニラアイスにチョコレートパフを混ぜ込んだ、新しくて楽しい食感が売りだ。しかもこのチョコレートパフ、実はあのアイスのあの部分…そんなの美味しくないわけがない！「もちもち」＆「サクサク」がたまらない、発売記念キャンペーンも新商品で雪見