フランス・パリは、世界的に集会・デモが頻繁に行われる代表的な都市の一つだ。フランス語には「4人集まれば革命が起きる（Quand il y a quatre Français, il y a une révolution）」という慣用句があるほどだ。ところが、パリ以上に集会・デモが多いのがソウルだ。韓国警察庁によると、昨年ソウルで行われた集会・デモのうち、警察が動員された公式の集会・デモは1万9800件だった。◇年間の集会・デモ件数、東京500件に