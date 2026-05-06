元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が5日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。過去にSNSで交際相手との写真を投稿された経験を語った。番組のテーマは「デジタルタトゥー」。中川は「学生時代に彼がいたときにその彼とのツーショットをSNSにアップしていたことがあって。そうしたら第三者が保存していて。私がアナウンサーになった後に私のSNSに返信する形でその写真を投稿されたこ