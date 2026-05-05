銀座コージーコーナーは、2026年5月11日から、全国の店舗で「スター･ウォーズ コレクション(9個入)」「グローグー チョコケーキ」(※1)と、「スター･ウォーズ スイーツBOX(8個入)」(※2)を販売する。※1北海道･九州地方および、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。※2福井県･京都府･鳥取県に、取扱店はない。また「スター･ウォーズ コレクション(9個入)」のみ、5月6日10時〜6月20日