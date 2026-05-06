【駿河屋：「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」】 価格：66,000円 駿河屋にて、ガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」が販売再開している。 今回駿河屋の公式通販サイトにて、本製品の再入荷分を対象に予約受付を実施しており、5月6日10時30分ごろの時点で購入可能であることが確認できた。 なお販売個数限定商品のため、1人1個までの購入制限が設けられている。 また本製品以