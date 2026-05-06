6日（水）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは、カスパー・ヴオリネン監督（42）が契約満了に伴い、退任することを発表した。 ヴオリネン氏はこれまで、ウルフドッグス名古屋やフィンランド女子代表のアシスタントコーチを経て、2023年から東京GBの監督として3シーズンに渡って指揮をしてきた。多彩な戦術を駆使し、2024-25シーズンにはクラブを初