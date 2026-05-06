【明治安田J1百年構想リーグ】V・ファーレン長崎 2−1 ファジアーノ岡山（5月6日／PEACE STADIUM Connected by SoftBank）【映像】長崎GKが60mフィードで「アシスト」（実際の様子）V・ファーレン長崎のGK波多野豪が、高精度のロングフィードからアシストを記録。珍しいシーンにファンも驚きの声を上げている。長崎は5月6日、明治安田J1百年構想リーグ第15節でファジアーノ岡山とホームで対戦。4試合ぶりのスタメン出場となっ