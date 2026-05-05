オープンソースで開発されている高機能な画像処理・編集ソフトの「GIMP」を、AdobeのPhotoshopユーザーにとってなじみやすいUIレイアウトに変換するパッチ「PhotoGIMP」が公開されているので、実際に導入してみました。PhotoGIMP - GIMP Patch for Photoshop-Like UIhttps://photogimp.com/GitHub - Diolinux/PhotoGIMP: A Patch for GIMP 3+ for Photoshop Users · GitHubhttps://github.com/Diolinux/PhotoGIMPまずはGIMPを