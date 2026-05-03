「大浴場が楽しみで選んだのに…」そう話すのは、都内に住む女性です。取材に対し、大浴場が売りの地方の高級ホテルを訪れた家族旅行を振り返りました。夜、楽しみにしていた大浴場に行き、湯船につかっていたところ、外国からの団体客が入ってきました。その直後、団体客は身体を洗わず、バスタオルを湯船に入れたまま入浴し、湯の中で体をこすり始めたといいます。女性は驚いてその場を離れ、大浴場を楽しめなかったといいます。