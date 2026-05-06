◇インターリーグドジャース−アストロズ（2026年5月5日ヒューストン）ドジャースの大谷翔平投手（31）が5日（日本時間6日）、敵地でのアストロズ戦に先発。5回まで2失点と力投を続けた。初回は先頭・アルテューベに4球すべて直球勝負で挑み、99・5マイル（約160・1キロ）で空振り三振。続くアルバレスも遊ゴロに打ち取った。次打者・パレデスも2ボール2ストライクから99・8マイル（約160・6キロ）を外角低めに投じ、見