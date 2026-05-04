先日の「ニコニコ超会議2026」（幕張メッセ／4月25・26日開催）に出店し、話題を集めた「どらコロ」。コロッケブランド「神戸コロッケ」が手がける、どら焼きの皮でコロッケをサンドした異色の一品です。そんな話題の商品が、「神戸コロッケ」全11店舗にて販売中。4月27日から約1か月間は、ニコニコ超会議2026で販売された特別パッケージ仕様となっているそうです。パッケージはともかく、どら焼き×コロッケという組み合わせ