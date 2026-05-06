京都府南丹市の山林で市立園部小の安達結希（ゆき）君（当時１１歳）の遺体が見つかった事件で、府警は６日、養父の安達優季（ゆうき）容疑者（３７）（死体遺棄容疑で逮捕）を殺人容疑で再逮捕した。発表では、安達容疑者は３月２３日朝、同市内の公衆トイレで、結希君の首を絞めつけて殺害した疑い。調べに容疑を認め、「両手で首を絞めて殺した」と供述。「自分一人でやった」とも述べたという。司法解剖では、遺体に目立