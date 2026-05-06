5月2日、今年3月をもってNHKを退局したフリーアナウンサー・和久田麻由子（37）が司会を務める日本テレビ系の新報道番組『追跡取材 news LOG』（以下『news LOG』）の第2回目が放送された。先月25日に鳴り物入りでスタートした『news LOG』のMCとして登場した和久田アナだったが、 初回の世帯平均視聴率は3.8％、個人視聴率は2.1％（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）にとどまった。「2日の放送では、同時間帯に行われた井上尚