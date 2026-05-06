75歳の夫婦は、限られた収入のなかで家計をやりくりしながら、堅実に老後を暮らしてきました。ところが、遊びに来た小学3年生の孫が口にしたひと言に、夫婦は言葉を失います。そこに浮かび上がったのは、“祖父母どうしの経済格差”という、見過ごせない現実でした。「おじいちゃんのケチ」…孫が放った衝撃のひと言地方在住の加藤誠一さん・栄子さん夫妻（仮名・ともに75歳）は、連休に遊びに来た小学3年生の孫・健太くんから放た