何かを成し遂げたあとは、誰かに自慢したくなる。それは人も犬も同じようです。岩手県の寝具専門店「釜石製綿」にいる白柴犬・はなちゃん（9歳）が見せた、「やってやったぜ」といわんばかりの表情が話題を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】このほど釜石製綿がXアカウントに「やってやったぜ」というコメントを添えて投稿したのは、床でくつろぐはなちゃんの画像です。ふかふかの身体を絨毯に