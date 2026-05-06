フリーアナウンサーの神田愛花（45）が、6日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に出演。休養中の夫・バナナマンの日村勇紀（53）について言及した。【写真あり】「裸に見える？」キュートな衣装の神田愛花夫婦円満のために取り組んでいることを聞かれ、「うちはね、今おうちでゲームやってましてね」「『龍が如く』っていうゲームをやって、沖縄で釣りやってるんですよ」と説明。「私が現実的に