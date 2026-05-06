米国とイランの戦争以降、中東で足止めされていた、もう一隻の韓国原油運搬船が6日、紅海を通過した。先月中旬と今月3日に続き3度目だ。戦争の影響で中東産原油の主要輸送ルートであるホルムズ海峡は依然として封鎖されている中、紅海が代替経路として注目されている。韓国海洋水産部は同日午前9時基準で、3隻目の韓国船舶が紅海を安全に通過し、国内に向けて原油を輸送中であると明らかにした。これに先立ち同部は先月17日と今月3