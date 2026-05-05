【ジュネーブ共同】大西洋を航行中のクルーズ船で「ハンタウイルス」の集団感染疑いが出ていることを巡り、世界保健機関（WHO）は5日、濃厚接触によるヒトからヒトへの感染が起きた可能性も含めて調査を進めていると明らかにした。