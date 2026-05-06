春ドラマで意外（？）と健闘しているのが、土屋太鳳（31＝写真）と、timeleszの佐藤勝利（29）が刑事役でダブル主演している「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」（テレビ朝日系＝水曜夜9時）だ。土屋太鳳vs黒島結菜「朝ドラヒロイン」4月連ドラ対決の行方…1児の母＆アラサーの“似た者同士”初回（4月8日放送）は世帯視聴率8.7％と好発進。15日の第2話で7.3％と1ポイント以上ダウンしたものの、22日の第3話は7.4％と安定してい