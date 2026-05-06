◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１５節清水１−１（ＰＫ５−３）Ｃ大阪（６日・アイスタ）清水はＣ大阪と１―１で迎えたＰＫ戦を制し、２連勝を飾った。ホームでは３月２２日の広島戦以来、約１か月半ぶりの白星となった。勝利の立役者はＧＫ沖悠哉だった。０−１の後半から１１試合ぶりに出場し、無失点。ＰＫ戦では相手３人目のシュートを左に横っ跳びで阻止。勝利を引き寄せた。「ホームで勝てていなかったので、皆さん