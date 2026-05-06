中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月6日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は6日の記者会見で、日本が同日の米比合同演習「バリカタン」で88式地対艦ミサイルを発射したとの報道に関し、「自衛」の範囲を大きく逸脱していると批判した。林氏は次のように述べた。かつての侵略者が、歴史的な罪への深い反省を示さないまま、「安全保障協力」を名目に海外へ軍事力を展開し、攻撃型ミサイルの発射まで行