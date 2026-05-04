マクドナルドの人気サイドメニュー「マックフライポテト」に、思わず二度見する“意外な注文スタイル”が再び拡散しています。海外SNS発のアイデアですが、いま改めて注目が集まり、「便利すぎる」と話題になっています。 カップに入ったポテト？思わず二度見の光景 SNSに投稿された動画では、Lサイズのポテトが通常の紙容器ではなく、透明のドリンクカップに入れられて提供されており、その見た目のインパクトが話題とな