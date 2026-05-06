妹のボーダーコリーさんのお誘いを受け続ける兄のラブラドール・レトリーバーさん。ちょっぴりお疲れ気味だったようで…優しさと素直な気持ちの間で葛藤する姿が話題になっているのです。 見ているだけで思わず笑顔になる、微笑ましいその光景は記事執筆時点で32万回を超えて表示されており、2.3万件のいいねが寄せられました。 【写真：妹犬が優しい兄犬に『しつこく構ってアピӦ