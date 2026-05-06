◆パ・リーグ西武１０―２ソフトバンク（６日・ベルーナドーム）西武のドラフト４位・堀越啓太投手（東北福祉大）が６日、１軍デビューを果たした。９点リードの９回に４番手として登板。先頭の柳田にはフルカウントから１５５キロ直球を捉えられ右翼手の頭上を越える二塁打を許し、続く山川に中前適時打を浴び１点を失った。だが、無死一塁からは、野村を遊ゴロ、渡辺陸を右飛、笹川を左飛に打ち取った。直球の最速は１５６