《私たちは、夫婦で話し合いを重ねた結果、それぞれの成長と新しい挑戦のために別々の道を歩むことを決めました》5月5日、インスタグラムのストーリーズでこう綴ったのは、人気カップルYouTuber「なこなこカップル」のなごみ（26）。夫・こーくん（28）との離婚を発表した。「なこなこカップル」は、こーくんがユニバーサル・スタジオ・ジャパンで、なごみに声をかけたことをきっかけに’17年10月から交際がスタート。YouTubeのチ