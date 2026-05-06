格闘家・秋山成勲（50）が、6日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。韓国のガールズグループ・aespaのメンバー、ジゼル（GISELLE／25）とのコラボ動画を公開し、ジゼルの家族にまつわる意外な事実が明かされた。【動画】「正真正銘のガチセレブ」秋山成勲のYouTubeで明かされた、aespa・ジゼルの意外なルーツ動画で、ジゼルは父親が日本人、母親が韓国人であるという自身のルーツを説明。秋山から、現在両親がどこに住んでい