【マクドナルド】から、世代を超えて愛される【サンリオ】キャラクターたちとのコラボドリンクが登場。愛らしいデザインが施された限定カップは、持っているだけで気分を高めてくれるでしょう。今回は、甘いものを飲んでリフレッシュしたいときにぴったりな、見た目も味わいも大満足の注目メニューをご紹介します。 甘酸っぱくてジューシーなフルーツ系ドリンク 最初にご紹介するのは、真