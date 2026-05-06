ベルギー１部シントトロイデンは６日、プレーオフ１における「４位以上」が確定し、来季のＵＥＦＡ主催欧州大会（予選含む）への出場権獲得が正式に決定したことを発表した。クラブ創設１０２年目で史上初、また日本企業が経営するクラブとしても史上初の快挙（ＵＥＦＡインタートトは除く）となる。シントトロイデンは１７年に日本のネット関連企業「ＤＭＭグループ」が経営権を取得し、１８年から立石敬之氏が最高経営責任者