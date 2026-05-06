2027年春にQR乗車券へ移行東武鉄道は2026年4月30日、今年度の設備投資計画を発表し、磁気乗車券から「QR乗車券」への置き換えを目的とした自動改札機などの改修を進めると発表しました。 【きっぷも「ピッ」！】これが導入される「QR乗車券」です（画像）一般的な磁気券を廃止し、QRコードが印刷された紙の乗車券をかざすことで改札を入出場できるようにします。2027年春の運用開始を予定し、自動券売機の改修、スマートフォン