いつもうまくいく人の秘訣は何か。『できるリーダーはどこを「ほめる」のか？チームが自然と動き出す「戦略的ほめ方」』（朝日新聞出版）を出した山本渉さんは「周囲をしっかりと見れば、周囲からも見られるようになり、これが『褒めスパイラル』のベースとなっていく」という――。■「ただ褒める」だけでは足りないあなたが営業目標を達成して、上司から褒められたとします。もし、努力もせず、目標数字にも満たなかった同僚も