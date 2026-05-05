女優の平祐奈（27）が、5日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、温泉にまつわるハプニングを打ち明けた。この日のテーマは「旅のトラブル報告会」。何かと予測不能の事態になりがちな、旅行先でのハプニングについて語り合った。旅が好きだという平は、「初めて車の免許を取って、1人で運転してどこかに行こうと思って、箱根の方に行ったんですよ」と、ドライブ旅行の思い出を語り始めた。