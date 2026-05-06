ユーチューバーのヒカルが6日、Xを更新。「トップユーチューバー」としての思いをつづった。ヒカルは「YouTuberが次々と解散だったり引退だったり離婚だったりで居なくなっていく同じ時期に始めた人気YouTuberの大半はもう活躍していないどんどんと消えていく」と切り出した。そして「成功してしまえば楽な仕事ではあると思うけど、その成功を継続させることはそこそこにシビア実力と強靭なメンタルが求められる若い子でYo