ゴールデンウイーク（GW）期間中、潮干狩り中の人が流される事故が相次ぎました。専門家によると、GWは水の事故が多くなります。水深が浅い浜辺でも、命に関わる危険な引き波が来るといいます。巻き込まれた際の対処法や、川での注意点もお伝えします。そこで今回の#みんなのギモンでは、「潮干狩りで水難事故…注意点は」をテーマに解説します。■木更津で潮干狩りを楽しむ人たち山粼誠アナウンサー「この連休、気温も少し