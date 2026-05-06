基準が明確ではない、個人差がある。さまざまな理由によりタイミングを決めかねることってありますよね。今回寄せられたのは、お子さんの視力矯正アイテムに関する相談でした。『高2になる長女と中3になる長男、2人とも普段はメガネをかけています。そろそろコンタクトレンズに移行してもいいかなと考えていますが、どのタイミングがいいのでしょう』投稿者さんの2人のお子さんは、日常的な視力矯正にメガネを使用しているのだそう