5月6日(水・祝)15時、カロリン諸島で、台風5号「ハグピート」が発生しました。今年は1月〜5月まで毎月台風が発生していますが、5か月連続で台風が発生するのは、2015年以来11年ぶりです。日本への直接的な影響はありませんが、日本の南に停滞する梅雨前線の活動を活発化させる可能性があるため注意が必要です。台風5号「ハグピート」発生5月6日(水・祝)15時、カロリン諸島で、台風5号「ハグピート」が発生しました。中心気圧は1002