5月5日、元モーニング娘。でタレントの辻希美がYouTubeチャンネルに、『【クマ取り】術前〜術後のダウンタイム9日間の記録』と題した15分ほどの動画を投稿した。自身の美容整形の様子を赤裸々に明かした辻だが、一方で心配の声も上がっている。「辻さんは動画の冒頭、『なんとですね、今日今からこのクマを取りに行ってまいります！』と意気揚々とコメントし、施術を受けると明かしたのです。更に動画では、施術以降の様子を、1