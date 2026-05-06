あすから仕事という人も多いのではないでしょうか。円安でも奮発して海外を旅した人、近場で過ごした人…東海地方の表情をまとめました。 【写真を見る】｢マクドナルド2人で3000円超…｣ 円安直撃の海外旅行はどう過ごした？きょうが帰国ピーク 中部空港 （矢野司記者）「午前8時です。中部空港には朝早くから、アジア各国からの便が続々と到着しています」 きょうが帰国のピーク！中部空港は休みを海外で過ごした人