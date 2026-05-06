お笑いコンビ・クワバタオハラのくわばたりえ（50）が5日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（毎週火曜後11：00）にゲスト出演。かつて付き合っていた芸人を明かした。【写真】かつての恋人に寄り添い笑顔を見せるくわばたりえ芸歴についてくわばたが「あたしブラマヨとかと同期やねん。ブラマヨ、次課長、野生爆弾。NSCの13期やから」と説明すると、「その時代の関西にいたんですね」と興奮した様子を見せるフォ