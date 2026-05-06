6日朝、福島県の磐越自動車道で部活動の遠征中の高校生を乗せたバスがガードレールに衝突し、高校生1人が亡くなりました。取材に応じた高校の校長は、“手術が必要な生徒が複数いる”と話しています。◇記者「福島県郡山市の事故現場です。バスが車線からはみ出て、大破している状況がわかります」大破したバスに、高校生20人が乗っていました。記者「座席がバスの外に出ている様子がわかりますね」正面は…記者「（中の）荷