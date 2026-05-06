Aさんは、家族と一緒に『餃子の王将』で食事をしていました。店内はにぎやかで、厨房からは威勢のいい声が飛び交っています。そんな中、店員が「イーガーコーテル！」と声を張り上げる場面を耳にしました。中国語のようにも聞こえますが、何を意味しているのか気になります。そこでAさんは家族に聞いてみましたが、誰も分かりませんでした。【写真】ラーメン店の「癖ツヨ」な注意書きSNSでも、「餃子の王将の掛け声ってどういう意